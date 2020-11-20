Психоневрологическая больница №1 начнёт принимать пациентов с коронавирусом

Нижегородская психоневрологическая больница №1 им. П. П. Кащенко начнёт принимать пациентов с COVID-19. Там для них организовали 35 коек. Сегодня вице-губернатор и глава здравоохранения Нижегородского региона Давид Мелик-Гусейнов подписал соответствующий приказ.

На сайте нижегородского министерства здравоохранения опубликован документ, который подтверждает перепрофилирование медицинского учреждения. 35 готовых коек будут принимать больных с коронавирусом или же подозрением на него, которых суд отправил на принудительное психиатрическое лечение. Но если их состояние медики сочтут, что больным требуется круглосуточное наблюдение, интенсивная терапия или реанимация, то они будут переведены в больницу №3 или инфекционную больницу №9 Нижнего Новгорода.

Теперь руководству психоневрологической больницы надлежит предоставить своим сотрудникам средства индивидуальной защиты, а медики вынуждены проходить инструктаж по правилам работы с коронавирусными больными в экстренном порядке. Тестирование пациентов на наличие новой инфекции также обязано быть организованно в больнице.

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