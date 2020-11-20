Виктор Сдобняков стал и.о. ректора Мининского университета

Виктор Сдобняков стал исполняющим обязанности ректора Мининского университета в Нижнем Новгороде. Сегодня заместитель министра просвещения России Виктор Басюк представил его коллективу вуза.

- Важно, чтобы наши отраслевые вузы были интегрированы в систему общего образования и были драйверами развития данной системы, - отметил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк. - Мининский университет за короткое время вышел в лидеры педагогического образования и вузов страны. Теперь важно, чтобы вуз встроился в систему повышения квалификации педагогических кадров.

Как сообщается, Виктор Сдобняков приступит к своим обязанностям 24 ноября. Под его руководством команда Мининского университета продолжит двигаться в соответствии со Стратегией развития.

Напомним, Виктор Владимирович Сдобняков окончил в 1999 году физический факультет ННГУ имени Лобачевского. Выпустил свыше 70 публикаций, включая патенты на изобретения. В 2019 году занимал пост заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода.