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Политика

Руководители районов станут заместителями мэра Нижнего Новгорода

Депутаты одобрили возвращение главам районов статуса заместителей мэра
Дарья ЯЗЕВА
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Сегодня, 20 ноября, на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по местному самоуправлению депутаты одобрили предложение об изменениях в структуре городской администрации. Вернуть руководителям районов статус заместителей мэра инициировал сам глава Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.

– Депутаты работают с главами районов непосредственно и знают их труд, – заявил от имени своих коллег Станислав Прокопович.

Они приняли решение включить вопрос о возвращении статуса в повестку заседания Гордумы 25 ноября. Комиссия будет рекомендовать его к принятию.

Напомним, на заседании, которое состоялось 23 июня этого года, Городская Дума утвердила новую структуру администрации Нижнего Новгорода. Они были внесены в целях её оптимизации и повышения управляемости.

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