В 16 районах Нижегородской области новых заражений COVID-19 не выявили

За прошедшие сутки в 16 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 43 262 жителя региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже излечились.

– По последним данным на 20 ноября, общее число заражённых коронавирусном в Нижегородской области составило 49 934 человека. Из которых 22 718 проживают в Нижнем Новгороде, а оставшиеся 27 216 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 4 703 жителей Дзержинска, у 2 649 – в г.о. Бор, у 1 943 – в Павловском районе, у 1 225 – в Богородском районе, у 1 147 – в Городецком, у 957 – в Балахнинском районе, у 954 – в Кулебакском районе, у 934 – в Кстовском районе, у 760 – в Володарском районе, у 690 – в г.о. Семёновский, у 669 – в Лысковском районе, 663 – в Шатковском районе, у 662 – в Арзамасе, 620 – в Выксунском районе.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

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