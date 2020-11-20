Нижегородский референтный центр обнаружил кишечную палочку в пельменях

Нижегородский референтный центр обнаружил бактерии группы кишечной палочки(БГКП) в пельменях. Сотрудники его лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и диагностики исследовали образцы, отобранные госинспекторами ТУ Россельхознадзора. Угроза была обнаружена в двух пробах полуфабрикатов из теста с мясной начинкой. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского референтного центра.

К слову, исследования проводились в рамках исполнения плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.

Итоги экспертизы были направлены в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия необходимых мер в отношении некачественных продуктов.

Стоит отметить, что БГКП – это микроорганизмы, вызывающие кишечные инфекции. Они очень устойчивы к неблагоприятным условиям и способны долго сохраняться в окружающей среде. Кроме того, они могут размножаться в продуктах питания. Наличие БГКП в пищевых продуктах свидетельствует о нескольких причинах: либо это несоблюдение санитарно-гигиенических норм при производстве, либо нарушение температурного режима хранения и несоблюдении срока годности товаров, либо же микробиологическое загрязнение исходного сырья и возможное его загрязнении патогенными микроорганизмами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!