Ушел из жизни нижегородский дирижер Евгений Шейко

Евгений Шейко скончался на 59-м году жизни. Фото: Нижегородский театр оперы и балета

Известный нижегородский дирижер Евгений Шейко скончался 19 ноября на 59-м году жизни. Об этом сообщили в нижегородском театре оперы и балета им. А.С. Пушкина.

«Коллектив театра выражает соболезнование родным и близким Шейко Евгения Борисовича», - говорится в сообщении.

Евгений Шейко пришел в горьковский театр в 1988 после Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, где он обучался на факультете оперно-симфонического дирижирования в классе профессора Г. Н. Рождественского. В горьковском оперном театре его приняли на должность главного хормейстера, а годом позже он стал дирижером. С 1992 по 2012 годы был главным дирижером театра.

Под его руководством поставлены такие спектакли, как «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, «Мазепа», «Пиковая дама», «Щелкунчик» П. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе, «Иван Сусанин» М. Глинки, «Отелло» Дж. Верди и многие другие.

«Он органично выступал как дирижер крупных оперных полотен, так и руководитель симфонических программ», - подчеркнули в театре.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Шейко.

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