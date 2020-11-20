180 км трамвайных путей отремонтировали в Нижнем Новгороде за 2020 год Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

За период 2020 года в Нижнем Новгороде отремонтировали 180 километров трамвайных путей, что превышает показатели прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на МП «Нижегородэлектротранс».

За прошедшие десять месяцев 2020 года отремонтировали 120 километров путей, а также 60 километров – линейно-кольцевым методом. Кроме того, провели капитальный ремонт на 213,5 погонного метра однопутного пути и заменили 1500 шпал.

Сотрудники предприятия пояснили, что от проведённых работ увеличилась скорость проезда трамваем там, где прежде действовали ограничения, как и сократился интервал движения между трамвайными маршрутами.

Вместе с тем на предприятии отметили, что за этот год выполнен планово-предупредительный ремонт по замене контактного провода трамваев, чья протяжённость составила 0,179 километра. А для троллейбусов – 0,410 километра. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Новгороде на участках дорог, по которым проходят трамваи, обновили более 5 000 "квадратов" межрельсовых плит.

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