Еще 444 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 444 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных достигло 49 934 человек. Таковы данные регионального Роспотребнадзора.

- В настоящее время около 1,5 тысяч нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме, - пояснили в ведомстве. - Более 4,1 тысячи человек сейчас остаются в больницах. Еще 34 нижегородца помещены в обсерваторы.

К счастью, растет и положительная статистика. Только за последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов на коронавирус были выписаны 719 человек. Общее число выздоровевших достигло 43 262 человек.

Напомним, в нижегородских больницах коечный фонд для лечения больных с пневмонией и ОРВИ составляет 7206 коек. Из них кислородом обеспечено более 3 тысяч, аппаратами ИВЛ – 845. Новые места в коечном фонде вводятся поэтапно, по мере необходимости.