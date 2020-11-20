Врачам детской областной клинической больницы вручили почётные грамоты. ФОТО: Кирилл Мартынов

Сегодня нижегородский министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов вручил почётные грамоты регионального Минздрава врачам детской областной клинической больницы по случаю их профессионального праздника. 20 ноября отмечается Всемирный день педиатра. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

– На этой неделе мы получили объективную, непредвзятую обратную связь о системе здравоохранения Нижегородской области от экспертов. Коллеги обозначили и наши проблемы, в том числе в организации педиатрической службы, однако также отметили высочайший уровень подготовки врачебных кадров. Для нас это очень важно. Благодарю всех нижегородских педиатров за качественные знания, сильные руки, правильное мышление. Сегодня вы проявляете самые лучшие человеческие качества – милосердие, сострадание, стойкость и мужество, – подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

– Самой трепетной традицией Дня педиатра является торжественное вручение личных печатей молодым врачам. Сегодня такие печати получили сразу 18 врачей, – поделилась главврач НОДКБ Инна Кондратьева.

Вместе с тем, министр здравоохранения известил, что в следующем году Нижегородскую областную детскую клиническую больницу ждёт масштабный ремонт.

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