Для расчистки реки Борзовки в Нижнем Новгороде выбрали подрядчика Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Аукцион по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной документации по расчистке реки Борзовки завершился в Нижнем Новгороде. Работы будут проводить в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды» на 2021 год. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Кроме того, он добавил, что помимо реки Борзовки в следующем году намечено разработать документацию для расчистки ещё двух рек – Княгининки и Имзы в Княгинском районе Нижегородского региона. Государственные контракты будут заключены к концу ноября 2020.

– В следующем году планируем завершить разработку проектов для Княгининки и Имзы, получить положительное заключение государственной экспертизы и подать заявку на включение мероприятий по расчистке трёх рек в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Общая протяжённость рек, планируемых к расчистке, – 12 километров. Расчистка позволит улучшить качество жизни 150 тысяч человек, – обозначил Денис Егоров.

Напомним, расчистка Вичкинзы в Дивеевском районе уже началась. Реки Теши и Сатис на очереди в следующем году.

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