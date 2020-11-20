Сайт «Школы 800» заработает 1 декабря. Тогда же начнут действовать сообщества учреждения в социальных сетях, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородцы, желающие учиться здесь или работать преподавателем, смогут оставить заявку через интернет. Педагогический состав школы будет сформирован к марту 2021 года на основе конкурсного отбора.

«Обучение будет построено на принципах индивидуальной программы, - рассказал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин. - Предполагается создание начальной школы полного дня, где после занятий ребенок сможет продолжить обучение в рамках дополнительного образования. А начиная с 9 класса, каждый школьник сможет выбрать профильное направление, которое ему интересно».

Также министр отметил, что школа будет доступна для ребят, проживающих в прилегающих кварталах.

«Школа 800» - это крупнейший в России инновационный проект в сфере образования. Новое современное образовательное учреждение появится в Верхних Печерах. Сейчас там уже построен первый этаж здания.