Производство огурцов по техологии светокультуры началось в Нижегородской области. ФОТО: Александр Воложанин
Производство огурцов по технологии светокультуры началось в Нижегородской области. Агрокомбинат "Горьковский" собрал первый "зимний" урожай благодаря обновлённым теплицам. Тем самым, которые нижегородцы окрестили "Оком Саурона". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Введённая ранее технология позволит собирать урожай круглый год. Как отметил замгубернатора Андрей Саносян, идти в ногу со временем очень важно. Оснащение теплиц современным световым оборудованием имеет прямое к тому отношение.
– Сейчас идёт серьёзная конкуренция за покупателя, и выигрывают те, кто могут предоставить самую качественную и экологичную продукцию по приемлемым ценам. Поэтому использование новых технологий – верный вектор развития предприятий региона, – уверен Андрей Саносян.
Использование технологии светокультуры возможно при выращивании любых овощей. В будущем собственник намерен оснастить системой досвечения всю территорию в 19,5 гектара. При этом урожай должен будет увеличиться до 25 тысяч тонн в год.
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