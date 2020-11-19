Представители нижегородских вузов рассказали, как изменились вступительные испытания

В нижегородских вузах изменился порядок вступительных испытаний. Теперь один из трёх экзаменов можно будет выбрать по желанию. Это обсуждали представители разных высших учебных заведений города на сегодняшней пресс-конференции, где сообщались нововведения министерства образования и науки РФ в порядок поступления в вузы.

– Абитуриентам будет проще поступать в этом году. Министерство позволило нам расширить список вступительных испытаний именно по их составу. То есть два вступительных испытания регламентируются достаточно жёстко в отличие от третьего, – пояснила проректор по развитию и внешним связям ННГАСУ Светлана Лихачёва. – Если раньше третьим испытанием была только физика, то теперь мы добавили химию или информатику и ИКТ. Сдав любое из этих испытаний, абитуриент может выбрать наиболее высокий балл.

Проректор отметила, что считает это правильным. По её словам, с современным развитием технологий информатика и ИКТ – это прерогатива не только тех, кто обучается по каким-либо информационным направлениям. В наше время большинство расчётов в строительстве также выполняется с компьютерной помощью.

– Я призываю абитуриентов ответственно подойти к выбору вступительных испытаний, расширив этот список и предоставив себе больше шансов, – заключила Светлана Лихачёва.

На сайте каждого университета с 1 ноября этого года размещены все изменения для поступающих. Они могут отличаться в деталях, поэтому обязательно следует узнать о подробностях поступления в желаемый вуз.

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