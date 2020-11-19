Мужчины в Нижегородской области проходят бесплатную диспансеризацию реже, чем женщины

Мужчины в Нижегородской области проходя бесплатную диспансеризацию реже, чем женщины. К такому выводу пришли специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области.

- Мы хотим призвать нижегородцев проходить плановые профилактические обследования, которые проводятся бесплатно и позволяют выявить заболевания, в том числе злокачественные новообразования, на ранней стадии, - отметила ТФОМС Светлана Ермолова.

Как сообщается, в 2019 году в Нижегородской области было зафиксировано 19 232 случая стационарного лечения пациентов-мужчин по поводу новообразований. На эти цели по ОМС было выделено свыше 1 миллиарда рублей. За прошедшие девять месяцев этого года с онкологией были госпитализированы свыше 13 тысяч мужчин.

Тем не менее, по данным статистики, мужчины реже женщин пользуются правом бесплатного обследования в рамках диспансеризации. Соотношение среди прошедших первый этап диспансеризации составляет 37,1% к 62,9%.