Нижегородцев призывают проголосовать за регион на «Премии Рунета». ФОТО: Александр Воложанин.

Жителей Нижегородской области призывают поддержать регион в народном голосовании, организованном устроителями конкурса «Цифровой прорыв» и «Премии Рунета». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Победителями конкурса станут те регионы, которые внесли наибольший вклад в развитие Рунета в 2019-2020 году, - рассказывают организаторы. – Они получат статуэтку «Премии Рунета 2020», а также смогут принять у себя одно из мероприятий «Цифрового прорыва» в 2021 году.

Как сообщается, данный этот конкурс является флагманским проектом президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей». В ходе голосования каждый пользователь сможет выбрать город, занимающий лидирующие позиции в цифровизации страны. При этом будут учитываться такие критерии как наличие развитой IT-инфраструктуры, хорошей базы подготовки специалистов, сильных и перспективных проектов и стартапов и некоторые другие категории.

- Уверен, что Нижний Новгород достоин звания IT-столицы России. У нас работает более тысячи IT-компаний, в том числе с мировым именем, - отметил губернатор Нижегородской области. – Достаточно сказать, что в Нижегородской области в рекордно короткие сроки начал работу Центр управления регионом, позволяющий максимально оперативно реагировать на жалобы нижегородцев в интернете.

Отдать свой голос Нижегородскую область можно до 2 декабря 2020 года на сайте «Цифрового прорыва».