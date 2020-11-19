Причиной пожара на Макарова, унесшего две жизни, мог стать брошенный окурок

Погибшие - две соседки. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Стали известны подробности страшного пожара на улице Адмирала Макарова в Нижнем Новгороде. Напомним, там минувшей ночью горела квартира девятиэтажки. Погибли два человека.

Как рассказали в региональном СУ СК, погибшие – соседки. Одна из них – 61-летняя женщина – проживала на четвертом этаже, в той самой квартире, где произошел пожар. Другая погибшая – 77-летняя пенсионерка – жила этажом выше.

Напомним, что с огнем боролись более 60 человек. К моменту приезда пожарных балкон квартиры на четвертом этаже горел открытым пламенем. По предварительной версии следователей, именно там находился очаг возгорания. Не исключено, что причиной трагедии мог стать окурок, попавший на балкон: сын и муж погибшей 77-летней женщины в тот вечер неоднократно выходили покурить.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

«В настоящее время следователи СК проводят неотложные следственные действия: допрашивают свидетелей, назначают комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии», - рассказали в ведомстве.