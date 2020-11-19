Сообщение о подозрительном предмете в ТЦ «Республика» оказалось ложным

Сообщение о подозрительном предмете, из-за которого эвакуировали торговый центр «Республика» в Нижнем Новгороде, оказалось ложным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Вызов ложный, - прокомментировали в МЧС. - Всего из здания было эвакуировано 160 человек, включая 25 детей».

Напомним, днем 19 ноября, около половины двенадцатого в полицию поступило сообщение о том, что торговом центре «Республика» найден подозрительный предмет. На место выехали все специальные службы, была проведена экстренная эвакуация посетителей.

«Территория торгового центра была обследована кинологами с собаками, но ничего найдено не было», - прокомментировали в пресс-службе «Столицы Нижний».

Отметим, что подобные инциденты в Нижнем Новгороде не редкость. Особенно участились они в последние два года, иногда происходят целые волны массовых эвакуаций. Конечно, хорошо, что тревога оказывается ложной, но лучше бы ее вообще не было.