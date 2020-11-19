Максим Лубяной: «Некорректно называть Нижний Новгород «самым вымирающим»

Называть Нижний Новгород «самым вымирающим» городом – некорректно. Об этом заявил проректор по стратегическому развитию в НГЛУ им. Добролюбова, кандидат философских наук Максим Лубяной, комментируя недавнюю публикацию в соцсетях одного небезызвестного блогера.

«Не знаю, по какой методике считал известный блогер, составляющий так называемый рейтинг вымирающих городов, но логики в его диаграмме лично я не вижу», - прокомментировал Максим Лубяной.

Он также подчеркнул, что автор приводит статистику убыли населения Нижнего Новгорода с 2006-го по 2019 год на 30 тысяч человек.

«Во многих других городах, вошедших в рейтинг, такой же показатель. Тогда уместнее было бы высчитать доли, а не указывать абсолютные значения. Возникает вопрос: почему именно Нижний на первом месте? К тому же методологически неверно сравнивать наш город, например, с Мурманском. Сопоставлять можно равновесные величины, города с одинаковой численностью населения. Например, Нижний Новгород, как город-миллионник, соотносим с Новосибирском», - уверен Максим Лубяной.

«Возраст среднестатистического нижегородца - 39,9 года, у нас 64 процента жителей трудоспособного возраста. И вообще давайте разберемся с понятием «вымирающий». Это не значит, что в нем люди чаще умирают. На численность населения влияют и различные миграционные процессы. Нужно учитывать и понимать, что Нижний Новгород находится всего в 3,5 часа езды от Москвы. Понятно, что соревноваться со столичным регионом в условиях ведения бизнеса сложно. Многие нижегородцы уезжают в Москву даже не потому, что в родном городе им не нравится жить, – просто в столице можно больше заработать», - говорит социолог.

По его мнению, в наши дни неправильно оценивать Нижний Новгород только как областной центр.

«Это мегаполис с городами-спутниками – так называемая агломерация, о перспективах развития которой неоднократно говорил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сколько людей ежедневно ездят на работу в Нижний Новгород, например, из Балахны? Довольно много. Из Дзержинска? Еще больше. Сел на электричку - и через полчаса приехал. Поэтому жителям пригородных населенных пунктов нет смысла переселяться в областной центр. Я категорически не согласен с тем, что Нижний Новгород – вымирающий город. Меня возмущает столь необъективная и несерьезная оценка», - резюмировал Максим Лубяной.