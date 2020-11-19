Рабочего убило током на мосту в Навашинском районе

В городе Навашино рабочего убило током во время выполнения технических работ на мосту. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла 15 ноября. Подрядная организация проводила работы на мосту , расположенном на объездной дороге города.

«Рабочий, находясь на высоте, соприкоснулся с проводами железнодорожных путей, находящихся под напряжением. От полученного удара электрическим током значительной мощности 37-летний мужчина скончался на месте происшествия», - рассказали следователи.

По факту гибели рабочего в следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Сотрудники СК дадут юридическую оценку действиям сотрудников подрядной организации, грубо нарушивших требования безопасного производства работ, повлекших смерть рабочего.