Клирик собора Александра Невского умер от коронавируса

В Нижнем Новгороде умер от коронавируса клирик собора Александра Невского Феодор Пестрецов. Свои соболезнования родным и близким погибшего уже направил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии РПЦ.

- В 90-е годы XX века, в период масштабного духовного возрождения Господь призвал его к священническому служению, - отметил митрополит Георгий. - Прихожане кафедрального собора и многие нижегородцы любили отца Феодора. Они шли к нему за духовным наставлением и поддержкой, и для каждого он находил утешительное слово.

Как сообщает канал «Нижний № 1», священник скончался после болезни, спровоцированной коронавирусом. Последние годы он являлся духовником клириков Автозаводского, Канавинского, Московского и Приокского благочиний.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Феодора Пестрецова.