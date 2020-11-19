237 единиц спецтехники вышли на уборку снега в Нижнем Новгороде

237 единиц спецтехники и 675 дорожных рабочих вышли 19 ноября на уборку снега в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В одном только Советском районе в ночь с 18 на 19 ноября на дорогах работали 43 единицы техники, в том числе 13 комбинированных машин, 10 тракторов, 7 погрузчиков и 6 самосвалов. Также на уборку вышли 72 дорожных рабочих.

- 19 ноября каждая подрядная организация вывела на дороги района снегоуборочную технику, - рассказал начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог Советского района Сергей Костюнин. - Были очищены все центральные улицы, после чего все дороги просыпали противогололедными материалами. В течение дня машины снова будут выезжать на уборку улиц.

В первую очередь, по данным администрации, будут обрабатываться дороги категории А, Б и В. Особое внимание планируется уделить Ванеевскому и Молитовскому мостам, Окскому съезду и подъемам на улицы Рокоссовского, Бекетова и другие.