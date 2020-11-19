Гололед ожидается в Нижегородской области 19 ноября

В Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается гололед. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

- Такая погода сохранится в течение всего дня и ночью 20 ноября, - предупреждают синоптики.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Они могут быть связаны с повреждением линий электропередач и линий связи.

Также в этот период прогнозируется рост числа ДТП на нижегородских трассах. Кроме того, возможно увеличение количества случаев травматизма среди населения. Они могут быть связаны с падением на льду из-за неудовлетворительного состояния тротуаров.

Во время гололеда спасатели призывают нижегородцев ограничить использование личных автомобилей. По возможности лучше вообще отказаться от поездок по городу.