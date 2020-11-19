В 20 муниципалитетах Нижегородской области не нашли новых случаев коронавируса

В 20 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в регионе составляет 49 490 человек, - напомнили в ведомстве. – Из них 22 579 человек проживают на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 26 911 человек распределены по районам Нижегородской области. Лидером по количеству заболевших остается Дзержинск (4 658 человек), Бор (2 625 человек) и Павловский район (1 943 человека).

Напомним, накануне стало известно о новых коронавирусных ограничениях, веденных в Нижегородской области. Они затронули работу кафе, кружков, фитнес-клубов и рынков. Ранее губернатор Глеб Никитин призвал усилить работу муниципальных оперативных штабов.

- Нам нужно возобновить работу патрулей и обеспечить четкое взаимодействие правоохранительных органов и Роспотребнадзора в усилении контроля за торговыми сетями и перевозчиками, - отметил Глеб Никитин. – Также нужно усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции работниками, находящимися в группе риска.