В Нижегородской области выявили 441 новый случай коронавируса

За последние сутки в Нижегородской области выявили 441 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных «COVID-19» достигло 49 490 человек. Таковы данные регионального Роспотребнадзора.

- В настоящее время около 1,8 тысяч нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь протекает у них в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в ведостве. – Однако более 4,1 тысячи нижегородцев остаются в больницах. Еще 34 человека помещены в обсерваторы.

К счастью, в регионе растет и положительная статистика. Только за последние сутки из больниц были выписаны 827 человек. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 42 543 человек.

Сейчас в больницах Нижегородской области коечный фонд для лечения больных с пневмонией и ОРВИ составляет 7 206 коек, из которых кислородом обеспечено более 3 тысяч, аппаратами ИВЛ – 845. Однако это не финальные цифры - Коечный фонд перепрофилируется поэтапно, в зависимости от эпидемиологической обстановки.