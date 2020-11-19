Попытку сбыта наркотиков пресекли сотрудники полиции в Нижнем Новгороде

Сотрудники полиции Нижнего Новгорода пресекли попытку сбыта наркотиков. В ходе чего был задержан неработающий и ранее судимый мужчина 1990 года рождения. Его арестовали сотрудники 4 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области при силовой поддержке отряда специального назначения Канавинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Обыск проводился в жилище, расположенном по улице Витебская Канавинского района города. Оперативники обнаружили и конфисковали два свёртка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в обоих из них находились героин, амфетамин и метадон. Общая масса всех изъятых запрещённых препаратов составила около 10 грамм.

Следственным отделом ОП №2 УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело.

На данный момент задержанный заключён под стражу. Расследование продолжается. В соответствии с действующим законом преступнику грозит срок от 10 до 20 лет лишения свободы.

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