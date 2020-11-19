На расселение взорвавшегося дома на Краснодонцев потребуется около 528 млн рублей

Около 528 миллионов рублей потребуется на расселение дома №17 на улице Краснодонцев Автозаводского района Нижнего Новгорода. Дом признан аварийным после взрывы газа в июле этого года. Информацией об этом поделился замглавы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре, которое прошло 17 ноября. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Вице-мэр ещё раз упомянул, что жильцов аварийного дома запланировано расселить к концу 2023 года.

— Муниципалитет оплачивает съёмное жильё людям, которые расселены из дома №17 по улице Краснодонцев. По общим подсчётам, цена аренды жилплощади встала городскому бюджету в 19 миллионов рублей в год, — добавил Дмитрий Сивохин.

По его словам, 528 миллионов на полное расселение — это неподъёмная сумма и для городского бюджета, и для регионального.

— Соответствующее обращение к губернатору есть, теперь оно прорабатывается. Но даже региональный бюджет не потянет такие траты. Вопрос остаётся очень актуальным и болезненным, — резюмировал замглавы Нижнего Новгорода.

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