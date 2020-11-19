Шквалистый ветер ожидается в Нижнем Новгороде 19 ноября

Сильный ветер ожидается в Нижнем Новгороде и области днем 19 ноября. Экстренное предупреждение распространило региональное ГУ МЧС.

По информации ведомства, порывы юго-западного ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.

В связи с этим, предупреждают в МЧС, возможно увеличение числа аварий из-за обрывов линий электропередач и линий связи, нарушение в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, обрушение слабоукрепленных конструкций и падение деревьев.

Специалисты рекомендуют: если сильный шквалистый ветер застал вас на улице, постарайтесь переждать непогоду в ближайшем магазине или ином здании. Держитесь подальше от проводов, деревьев и широкоформатных рекламных щитов. Если вы увидели обрыв проводов, обратитесь в администрацию района или города.