Два человека погибли в страшном пожаре на улице Макарова

С огнем боролись более 60 человек.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Минувшая ночь на улице Адмирала Макарова в Ленинском районе выдалась неспокойной: там в одном из многоквартирных домов случился серьезный пожар. Погибли два человека.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в третьем часу ночи. На момент прибытия пожарных открытым пламенем горел балкон на четвертом этаже.
С огнем боролись более 60 человек и 17 единиц техники. Спустя полчаса пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. На месте происшествия были обнаружены тела двоих погибших – мужчины и женщины. Сейчас их личности устанавливаются.
«Спасены 28 человек, в том числе семеро детей. Пострадали три человека», - рассказали в МЧС.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, под Нижним Новгородом страшный пожар уничтожил дотла дом вдовы с восемью детьми.
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