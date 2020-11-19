Два человека погибли в страшном пожаре на улице Макарова

С огнем боролись более 60 человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Минувшая ночь на улице Адмирала Макарова в Ленинском районе выдалась неспокойной: там в одном из многоквартирных домов случился серьезный пожар. Погибли два человека.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в третьем часу ночи. На момент прибытия пожарных открытым пламенем горел балкон на четвертом этаже.

С огнем боролись более 60 человек и 17 единиц техники. Спустя полчаса пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. На месте происшествия были обнаружены тела двоих погибших – мужчины и женщины. Сейчас их личности устанавливаются.

«Спасены 28 человек, в том числе семеро детей. Пострадали три человека», - рассказали в МЧС.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, под Нижним Новгородом страшный пожар уничтожил дотла дом вдовы с восемью детьми.

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