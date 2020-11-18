Глеб Никитин поручил помочь многодетной семье, оставшейся без дома после пожара

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову помочь многодетной семье, оставшейся без дома после пожара в Вознесенском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Потеря своего дома для семьи, где мама одна воспитывает восьмерых детей, - это большая трагедия, - отметил Глеб Никитин. - Правительство региона окажет необходимую помощь. Глава района Иван Мартынов уже обсудил с семьей возможность выделения муниципального жилья. Главное, чтобы предложенные варианты устраивали самих пострадавших.

Как сообщается, губернатор поручил оказать пострадавшей семье материальную помощь и психологическую поддержку.

Напомним, страшный пожар в поселке Сарма произошел ночью 17 ноября. Там сгорел двухэтажный дом, принадлежащий вдове с восемью детьми. Все они остались без крыши над головой.