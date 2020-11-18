Врач Борской ЦРБ показала, как проходят лечение тяжелые больные коронавирусом

Врач инфекционного госпиталя Борской ЦРБ показала, как проходят лечение тяжелые пациенты с коронавирусом. Ради этого она даже сняла специальное видео из «красной зоны».

- Наш госпиталь рассчитан на 350 коек для лечения больных тяжелыми формами ОРВИ и вирусными пневмониями, в том числе коронавирусом, - пояснила доктор. - Почти все наши койки заняты. Мы лечим тяжелых больных, которые нуждаются в кислородной поддержке. Все наши койки оснащены кислородными точками. Там, где нет кислородных точек, имеются кислородные концентраторы.

По словам доктора, в их инфекционный госпиталь сегодня поступило еще десять концентраторов. - Мы находимся в мужской палате, где лежат пациенты с тяжелой формой течения вирусной пневмонии, - показала врач в свое видео. - Здесь лежат больные, которые получают кислородотерапию.

После экскурсии в «красную зону» доктор еще раз призвала нижегородцев соблюдать масочный режим, чтобы не стать пациентами их больницы.