Депутаты отказали стадиону «Нижний Новгород» в отмене земельного налога

Депутаты второй раз отказали в предоставлении льготы по земельному налогу стадиону «Нижний Новгород». Об этом стало известно в ходе заседания городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Профильная комиссия поддержала решение администрации города о том, что предоставление льготы будет нецелесообразно. Главными аргументами в принятии решения стали неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и напряженная экономическая ситуация в регионе.

Отмечается, что если стадиону «Нижний Новгород» предоставят полное освобождение от выплаты земельного налога, то бюджет города потеряет сумму свыше 8 миллионов рублей.

- При снижении ставки налога на 50% - сумму в 4 миллиона 182 тысяч рублей, при снижении ставки налога на 80% - сумму в 6 миллионов 692 тысяч рублей, - прокомментировала ситуацию директор департамента экономического развития и закупок администрации города Марина Антипова.

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