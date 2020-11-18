Фитнес-клубам запретили обслуживать пожилых нижегородцев

Фитнес-центрам, бассейнам и спортивным клубам предложил «заморозить» абонементы нижегородцев старше 65 лет. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внесены губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

- Всем спортивным организациям предписано временно прекратить обслуживание граждан старше 65 лет. Эти ограничения сохранятся на все время действия для них режима обязательной самоизоляции, - говорится в сообщении. – Этим организациям рекомендуется «заморозить» абонементы пожилых нижегородцев, чтобы потом, после снятия ограничений, он могли вернуться к тренировкам.

- Сейчас самоизоляция для этой возрастной группы продолжает оставаться обязательной, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Убедительно просим нижегородцев в возрасте от 65 лет не покидать без необходимости своих домов. Вместо этого они могут обратиться за помощью к близким, волонтерам или в социальные службы.

По словам губернатора, укрепить здоровье в спортзале или ФОКе пожилые нижегородцы смогут, когда ситуация стабилизируется.