В Нижегородской области из-за коронавируса запретили корпоративы. Также под запрет попали мастер-классы, развлекательные и творческие мероприятия с учетом детей и взрослых. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В соответствии с изменениями работодателям запрещено проводить любые массовые мероприятия с участием коллектива или его части вне помещений организаций, - говорится в указе.

Теперь организациям общественного питания запрещено проводить корпоративы, мастер-классы, анимационные, развлекательные и творческие мероприятия с участием взрослых и детей.

Как показывает практика, при проведении таких мероприятий почти невозможно соблюсти необходимые санитарные требования, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Для нас очень важно сохранить возможность работы для кафе и ресторанов. Однако делать это пока необходимо в прежнем формате.