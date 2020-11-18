В Нижегородских кружках сократили число занимающихся из-за коронавируса

Количество человек, одновременно занимающихся в кружках и секциях, снизили с 15 до 10. Соответствующие изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

- Продленные каникулы и переход на смешанную форму обучения уже дали положительный результат. От организаций дополнительного образования сейчас также требуются определенные шаги в части обеспечения безопасности, - подчеркнул глава региона.

Данное решение введено для организаций дополнительного образования: кружков, секций, клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества. Стоит отметить, что эта норма не касается направления спортивной подготовки.

По словам губернатора, ситуация с распространением коронавируса в Нижегородской области постепенно стабилизируется, но не перестает быть сложной.

- Важно сохранить деятельность максимального количества отраслей, обеспечив при этом безопасность людей, - добавил Глеб Никитин.

Кроме того, правительство региона также рекомендовало кружкам и секциям перейти в «удалённый» режим работы, но с учетом технических возможностей организации и мнения занимающихся и их родителей.

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