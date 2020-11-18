В работу магазинов и рынков в Нижнем Новгороде введены новые ограничения

В работу магазинов, ярмарок и рынков из-за пандемии коронавируса внесены новые ограничения. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Теперь на одного посетителя в помещении торгового зала должно приходиться не менее 4 квадратных метров площади, свободной от торгового оборудования и мебели, - говорится в указе. – Розничным рынкам и ярмаркам необходимо размещать свои торговые места на расстоянии двух метров друг от друга.

Также нельзя допускать скопления покупателей. Необходимо следить за соблюдение масочного режима и социальной дистанции. А вот дегустацию продовольственных товаров полностью запретят.

- Торговля в нынешних условиях должна отвечать всем требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, - уверен Глеб Никитин. - На работу рынков и ярмарок поступало много жалоб, которые подтверждались в ходе проверок. Именно поэтому были введены дополнительные ограничения, позволяющие защитить продавцов и покупателей.