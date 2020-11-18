Жительница Шахуньи зарубила мужа топором и закопала в огороде

Жуткая история произошла в городе Шахунья Нижегородской области. Там местная жительница убила своего гражданского мужа, после чего закопала тело на участке. Обнаружили останки только спустя два года.

Как рассказали в СУ СК России по Нижегородской области, преступление было совершено в мае 2018 года. В ходе семейной ссоры 48-летняя женщина схватила топор и два раза ударила им сожителя в область шеи. От полученных ранений мужчина скончался. Жена, недолго думая, вынесла тело на улицу и закопала на своем участке.

Так прошло два года. Женщина говорила всем, что муж уехал на заработки. И только в мае 2020-го года родственники «пропавшего» мужчины обратились в полицию.

«Проверяя ее версию про отъезд на заработки, следователи пришли к выводу, что именно она причастна к исчезновению сожителя, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области. - В ходе проведения следственных действий тело потерпевшего обнаружено, а женщина признала вину в совершенном преступлении».

Суд приговорил убийцу к 8 годам колонии общего режима.

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