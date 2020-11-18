Судно «Валдай» перевезло свыше 2 тысяч нижегородцев за навигацию 2020 года

Судно курсировало по маршрутам Нижний Новгород – Городец и Нижний Новгород – Макарьево и обратно Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В минувшее воскресенье судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» завершило навигацию 2020 года. Речное судно ходило в обе стороны по маршрутам Нижний Новгород – Городец и Нижний Новгород – Макарьево. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

За время навигации «Валдай 45Р» перевёз свыше 2,2 тысячи человек, рейсы осуществляюсь с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, наполняемость судна сократилась до 30 человек, а все пассажиры на борту должны были находиться в масках.

- В этом году спрос на билеты был очень высоким, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации мы также приняли решение не выводить дополнительные суда в навигацию 2020 года.

В 2021 году навигация для «Валдая 45Р» будет расширена: планируется увеличение количества рейсов и введение межрегионального маршрута в направлении Марий Эл.

- Мы не отказываемся от планов развития пассажирских речных перевозок. Сейчас рассматривается вопрос дополнительного запуска еще четырех судов, - высказался глава региона.

Он также отметил, что судно сможет ходить в направлении Павлово и Дзержинска. Кроме того, есть возможность введения смешанного маршрута для пассажиров, желающих добраться в аэропорт «Стригино».

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