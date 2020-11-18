В Нижнем Новгороде проверят систему оповещения через «Безопасный город»

До 30 ноября в Нижнем Новгороде будет проходить тестирование системы оповещения населения через АПК «Безопасный город». Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

- В ходе тестирования сопряжения зоны комплексной системы экстренного оповещения населения с АПК «Безопасный город» возможно срабатывание внешних акустических устройств системы, - предупредили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области.

В связи с этим нижегородцев просят соблюдать спокойствие при появлении на улице звуков сирен и голосовых сообщений.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде планируется создать умную транспортную систему. Она позволит контролировать транспортные потоки в городе. В общей сложности, на эти цели планируется выделить почти миллиард рублей. Заявки на участие в аукционе можно подать вплоть до 3 декабря.