В 2020 году в Нижегородской области мальчиков родилось больше, чем девочек

В 2020 году в Нижегородской области родилось больше мальчиков, чем девочек. Этой статисткой в ходе прямого эфира на странице в Инстаграм поделилась руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

- В частности, за весь год в регионе появился на свет 23 051 младенец. Из них 11 926 – мальчиков и 11 125 – девочек, - отметила Ольга Краснова. - Мальчиков снова больше, чем девочек.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде названы самые популярные имена для новорожденных. Второй год подряд самым популярным мужским именем в регионе считается Артём, а женским – София. Также в ТОП самых популярных мужских имен попали Александр, Михаил, Максим, Иван, Матвей, Дмитрий, Егор, Кирилл и Роман. В списке самых популярных женских имен также остаются Виктория и Анастасия.