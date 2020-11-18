1 млрд рублей выделили на создание умной транспортной системы в Нижнем Новгороде

Почти 1 миллиард рублей планируется выделить на создание умной транспортной системы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

- Данный контракт предполагает выполнение комплекса работ по созданию центра управления интеллектуальной транспортной системой с внедрением элементов интеллектуальной транспортной системы, - говорится в сообщении. - Это предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением.

Заказчиком данного проект стал Центр безопасности дорожного движения. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 3 декабря. Начальная цена составляет 999,6 миллионов рублей.

Напомним, создание умной транспортной системы в Нижнем Новгороде предполагает строительство центра управления в Канавинском районе и установку интеллектуальных светофоров.

К слову, ранее мы писали, что новую транспортную схему Нижегородской агломерации планируется представить в первой половине 2021 года. Она будет охватывать все виды общественного транспорта на территории самого Нижнего Новгорода и прилегающих городов.