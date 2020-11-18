В МВД начали проверку кулебакского полицейского, построившего дом за 60 миллионов

Дом полицейского в Кулебаках. Фото: Роман Рулев

В Главке МВД Нижегородской области начали проверку по факту обнаружения у полицейского из Кулебак роскошного особняка стоимостью в несколько десятков миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, назначено проведение как процессуальной, так и служебной проверки.

«В случае установления вины сотрудников полиции они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а также понесут наказание в соответствии с законодательством, - пояснили в полиции. - Кроме того, руководством главка будет дана принципиальная оценка действиям всех должностных лиц МО МВД России «Кулебакский», причастных к нарушениям законности».

Напомним, на днях разразился громкий скандал: в Кулебаках заместитель начальника местной полиции построил роскошный особняк, который реэлторы оценили в 60 млн рублей. На территории коттеджа имеется огромный гараж, баня, собственный пруд и лес. Ранее «Комсомолка» рассказывала подробности этой громкой истории.

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