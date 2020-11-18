Еще 4 лаборатории для сдачи тестов на коронавирус откроют в Нижегородской области

В Нижегородской области откроются ещё четыре лаборатории для тестирования на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Известно, что новые лаборатории появятся в Центральных районных больницах города Бор, Кстово и Павлово, ещё один центр появится в городской клинической больнице №30 Нижнего Новгорода. Финансирование на эти цели выделят из регионального бюджета – 41 миллион рублей, ещё 26 миллионов поступят из благотворительных средств.

В настоящее время в регионе работают 18 лабораторий для исследования на коронавирусную инфекцию. Тесты на COVID-19 сдали 1 482 235 нижегородцев, а средний показатель тестирования за неделю составил 479 тестов на 100 тысяч населения. Это считается одним из самых высоких показателей в Нижегородской области за всё время пандемии.

- Нагрузка колоссальная: к примеру, только за минувшие сутки было протестировано более 17 тыс. жителей. В связи с этим мы приняли решение об открытии дополнительных лабораторий, - отметил глава региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!