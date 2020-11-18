В Лопатинском овраге построят новый жилой комплекс

В Лопатинском овраге в центре Нижнего Новгорода планируется построить новый жилой комплекс. Сделано это будет на участке, находящемся за пределами планируемого благоустройства. Информацию об этом подтвердили «Комсомолке» в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

- Данный земельный участок площадью 22,3 тысячи квадратных метров расположен между домами № 6 и № 5 по улице Германа Лопатина. Речь идет об участке за границей территории общего пользования по улице Германа Лопатина, включенной в перечень озелененных территорий, - говорится в сообщении. – Застройщиком проекта выступает ГК «Каскад». Компания предлагает разместить жилой комплекс на замыкании улицы Лопатина на части рассматриваемого участка, на другой части - в тальвеге Лопатинского оврага - предлагается выполнить развитое благоустройство для организации входа в планируемый парк.

Данный вариант застройки был представлен на рассмотрение архитектурному совету при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Окончательное решение не было принято.

По данным архитектурного совета, для рассмотрения вопроса по строительству жилого комплекса необходимо сначала внести соответствующие изменения в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки. Также необходимо разработать документацию по планировке территории от улицы Верхне-Печерская до реки Старка. Сделано это будет в связке с территорией парковой зоны, планируемой к благоустройству по программе ФКГС

- В любом случае все мероприятия будут сопровождаться публичными слушаниями в соответствии с градостроительным законодательством, - заверили в министерстве.