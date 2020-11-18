Движение поездов под Ковровом открыто по двум путям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение поездов на линии Ковров – Владимир открыто по двум путям. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Для восстановления движения железнодорожники расчистили место схода под укладку путей, - рассказали в компании. - С помощью специальной техники было уложено 250 метров новой рельсошпальной решетки на первом пути и 125 метров на втором пути».

Сейчас все электрички и пассажирские поезда, в том числе скоростные «Стрижи» и «Ласточки», будут следовать по расписанию.

Напомним, 16 ноября под Ковровом цистерны грузового поезда сошли с рельсов, произошел разлив мазута.

«В связи с этим были предприняты меры по предотвращению экологического ущерба: обследована близлежащая территория и организован постоянный мониторинг состояния окружающей среды, локализован разлив мазута, определена технология работ по его ликвидации и расчет потребной техники», - заявили в ГЖД.

Информацию о графике движения поездов можно получить в информационном центре РЖД по номеру 8-800-775-00-00.

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