Дмитрий Сватковский: «Новый законопроект эффективнее решает вопрос ветхого и аварийного жилья»

Сегодня на пленарном заседании Государственной Думы в первом чтении принят значимый для всей страны и для Нижегородской области проект закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в части комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного и ветхого жилья.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Сватковский прокомментировал новые правки:

- Планируется создать единый механизм комплексного развития территорий, которые уже не соответствуют современным градостроительным нормам. Думаю, все согласны, что обновление территорий именно со старой застройкой, ветхим и аварийным жильем имеет исключительную важность. Без этого инструмента в городах продолжится точечная застройка вместо расселенных домов. Законопроект призван решить и эту проблему, - отметил депутат.

- Для нашего региона, для Нижнего Новгорода, где широкая историческая застройка, где, как и в большинстве городов России, остро стоит вопрос о ликвидации ветхого фонда, – это знаковое решение. Неслучайно региональное правительство во главе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным активно поддерживает законопроект и подготовило ряд своих предложений по его совершенствованию, - подчеркнул он.

- В Думе развернулась активная дискуссия между депутатами по данной инициативе, есть замечания к законопроекту, предложения о его доработке – это нормальная рабочая ситуация, когда в спорах рождается истина. Впереди насыщенное обсуждение перед вторым и третьим чтениями, необходимо учесть мнение и экспертов, и самих жителей. Не сомневаюсь, что в итоге будет принято верное решение для развития строительства, комплексного благоустройства, расселения аварийного и ветхого жилья в регионах РФ, - сообщил Дмитрий Сватковский.

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