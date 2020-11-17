Вадим Булавинов рассказал, что точечная застройка наносит больше вреда, чем пользы

Депутат Государственной Думы Вадим Булавинов прокомментировал принятие в первом чтении законопроекта о комплексном развитии территорий.

- Развитие территорий, благоустройство, ремонт дорог – все эти вещи должны быть комплексными. В 2000-х, когда я был мэром Нижнего Новгорода, мы первые среди крупных российских городов пришли к этому, стали благоустраивать не отдельные дома, а целые микрорайоны, стали использовать комплексный подход, и сегодня эта практика вышла на федеральный уровень и используется по всей стране, - поделился депутат.

- Точно так же должно быть и с развитием территорий. Конечно, пример реновации в Москве для регионов – цель недостижимая, слишком разные бюджеты у столицы и субъектов страны. Но этот опыт позволил задуматься о механизмах, которыми многие крупные города могли бы воспользоваться, - отметил он.

Вадим Булавинов также не смог не отметить то, что Нижний Новгород имеет свои особенности, связанные с застройкой.

- Именно комплексный подход позволит, сохранив исторический облик, развивать территорию современными методами, учитывая все нюансы. Мы много раз говорили о том, как где-то в центре города лопаются трубы водоснабжения, теряется мощность подачи воды в кранах и прочее. А по факту выяснялось, что коммуникации прокладывались под старую застройку и одно число людей. Потом старые дома сносились, строилась многоэтажка, затем другая, число проживающих увеличивалось в разы, и начинались аварии на сетях, которые попросту не выдерживали. А разве есть хоть один застройщик, который, втискивая в центре города одну высотку, построил там школу или детский сад? Такого не бывает. Это и есть та точечная застройка, которая больше во вред, чем на пользу. А комплексный подход позволит воплощать более масштабные и более продуманные проекты, которые так необходимы сейчас и нашему городу, и многим крупным городам страны. Такой метод решит множество важнейших задач: ускорит расселение аварийного фонда, позволит привлекать частные инвестиции по адресным программам, разработанным регионом, а главное, даст возможность самим собственникам жилья решать, хотят ли они таких изменений, - сказал депутат Государственной Думы.

-Я рад, что эту позицию разделяет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который также поддерживает законопроект комплексного развития территорий. Надеюсь, что внесенные региональным правительством пожелания и поправки найдут свое место в итоговом проекте закона, - заключил Вадим Булавинов.

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