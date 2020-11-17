Артем Кавинов высказался о законопроекте комплексной застройки территории

Депутат Государственной Думы Артем Кавинов прокомментировал законопроект о совершенствовании института комплексного развития территорий. Он обратил внимание на то, что это реальный инструмент, который позволит более масштабно, с учетом всех особенностей территории реализовывать программы по расселению ветхого и аварийного фонда.

- Это уже не точечная история - снесли дом, построили новый. Речь идет о привлечении инвестиций под комплексные застройки. Очень важно, чтобы обновление городов, поселков было продуманным в одном стиле, отражающим уникальную специфику места, - отметил Артем Кавинов.

Данный законопроект необходим и ожидается в первую очередь в регионах. Именно с участием глав территорий проходило предварительное обсуждение.

- Нижегородцы, команда правительства активно включились в эту историю. И внесли ряд существенных корректировок, которые сегодня отражены в законопроекте. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сразу увидел в инициативе рабочий инструмент, который позволит реализовать уже ближайшие конкретные планы по центру Нижнего Новгорода, по улице Ильинской. Думаю, что законопроект мог бы отлично сработать и при планировании застройки в Сормове. Здесь самобытная территория, которая требует и обновления, и особого комплексного подхода. И для малых городов, потенциальных туристических центров – это привлекательный формат, - рассказал депутат.

- Законопроект во многом опирается на опыт реновации, но понятно, что ситуация по возможностям, привлечению инвесторов везде разная. Нужно очень внимательно отнестись к нововведениям и постараться учесть мнение всех граждан, а также потребности и больших городов, и малых территорий. Ожидаем, что ко второму чтению будут еще предложения по данному документу. Мы заинтересованы в скорейшем его принятии. И как сказал губернатор, очень надеемся опробовать механику инициативы одними из первых, в преддверии 800-летия областного центра, - подытожил Артем Кавинов.

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