Вторая очередь благоустройства Большой Покровской начнётся в 2021 году

Работы по благоустройству центральной пешеходной улицы планируется начать весной 2021 года. Фото: Городская Дума города Нижнего Новгорода

Сегодня, 17 ноября, в Нижнем Новгороде прошло выездное совещание по благоустройству второй очереди Большой Покровской. Ремонт центральной пешеходной улицы начнут весной 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

В ходе осмотра депутаты прошли от площади Минина и Пожарского до улицы Октябрьская, осмотрев благоустроенный участок улицы к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Затем участники совещания оценили состояние от улицы Октябрьской до Малой Покровской, этот участок станет второй очередью благоустройства улицы Большой Покровской.

Концепцию дальнейшего благоустройства главной улицы города разработана КБ «Стрелка». Сейчас же другой компанией ведутся проектно-изыскательные работы.

Депутаты отметили, что входные группы и рекламные вывески должны быть выполнены в едином стиле. Их инвентаризацией займется рабочая группа, которая будет создана при комиссии по развитию города, строительству и архитектуре городской Думы.

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