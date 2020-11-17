Бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков избран главой Кстовского района. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

- На пост главы местного самоуправления претендовали Андрей Чертков и начальник управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации Кстовского района Александр Спирин, - говорится в сообщении. – Оба кандидата представили свои программы развития Кстовского района. По итогам этого выступления депутаты единогласно избрали главой МСУ Андрея Черткова.

В своей программе Андрей Чертков сконцентрировался на продвижении инвестиционного потенциала, увеличении налоговой базы. Также он настаивает на максимальном участии в федеральных и региональных проектах и программах. Еще одним пунктом программы стало строительство образовательных и культурных учреждений, благоустройство и развитие сферы ЖКХ.