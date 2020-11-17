Правительство региона выделило около 80 машин для нужд медработников

Нижегородским медикам предоставили около 80 рабочих автомобилей. Ещё 25 машин планируется выделить к началу декабря. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В распоряжение медицинских работников автомобили с водителями поступают не только в Нижнем Новгороде, но и в большинстве районов региона. Кроме того, сейчас совместно с с транспортными компаниями разрабатывается возможность закреплять автомобили за определенным медучреждением.

- В текущей ситуации особые требования предъявляются к состоянию здоровья водителей. Как только будет появляться возможность, то сразу выделим дополнительные машины, - сообщил глава региона.

Напомним, что практика выдачи машин для нужд медработников была уже испробована ранее, весной текущего года.

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